"Hemos sufrido, pero lo logramos": Así reaccionaron los hinchas de Bolívar tras eliminar a Gremio

La clasificación de Bolívar a los octavos de final de la Copa Sudamericana desató la alegría de sus hinchas, que siguieron con expectativa el partido frente a Gremio en Porto Alegre (1-0) y celebraron el pase del conjunto celeste a la siguiente fase del torneo continental.

Los aficionados reconocieron la dificultad que representaba defender la ventaja conseguida en La Paz y resaltaron el mérito del equipo por lograr la clasificación en territorio brasileño.

"Tal vez pensaron que nos iban a golear, pero era muy complicado mantener un resultado en Brasil y Bolívar lo logró."

Durante el compromiso, la tensión estuvo presente entre los seguidores académicos, quienes vivieron cada jugada con nerviosismo hasta el pitazo final. El gol de Jeison Asprilla a los 16 minutos fue el momento que desató la ilusión de la clasificación.

Los hinchas también destacaron las intervenciones del arquero Carlos Lampe y el esfuerzo colectivo del plantel para asegurar el triunfo y avanzar a los octavos de final.

Al finalizar el encuentro, la emoción se apoderó de los aficionados, que celebraron el histórico resultado y expresaron su confianza en el equipo.

"Vamos felices porque lo hemos logrado y vamos a llegar al final. ¡Viva Bolívar!"

Otro de los seguidores resaltó el papel del club a nivel internacional.

"Hemos sufrido, pero lo logramos. Bolívar es el único equipo boliviano que representa bien al país."

La confianza en el plantel también fue una constante entre los hinchas, quienes destacaron que nunca dejaron de creer en la clasificación.

"Los nervios estuvieron presentes, pero yo confío en mi Bolívar grande."

Con la clasificación asegurada, Bolívar enfrentará a São Paulo de Brasil en los octavos de final de la Copa Sudamericana, manteniendo viva la ilusión de seguir avanzando en el certamen continental.

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