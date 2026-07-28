“Podemos ganar”: Bolívar busca eliminar a Gremio y seguir soñando en la Copa Sudamericana

Bolívar emprendió este martes su viaje a Brasil, donde enfrentará a Gremio por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará este jueves desde las 18:00 (hora de Bolivia) en el Arena do Gremio, con la Academia paceña defendiendo la ventaja de 3-2 conseguida en el duelo de ida.

El plantel celeste partió el lunes rumbo a Santa Cruz y este martes tomó el vuelo desde el aeropuerto internacional Viru Viru con destino a Brasil. En la delegación existe confianza en conseguir el resultado que permita avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Uno de los futbolistas que expresó ese optimismo fue Robson Matheus, quien destacó el momento que atraviesa el equipo.

"Venimos de victorias seguidas y eso nos deja con confianza para ir a Porto Alegre. Ya hemos ido a Río y hemos peleado contra Fluminense, uno de los mayores de Brasil, y vamos a pelear para sacar un triunfo", afirmó antes del viaje.

Bolívar afrontará la revancha con una mínima ventaja tras imponerse por 3-2 en el estadio Hernando Siles. Para avanzar directamente a la siguiente ronda necesita ganar o empatar. Si pierde por un gol de diferencia, la clasificación se definirá en la tanda de penales; mientras que una derrota por dos o más goles significará su eliminación.

El arquero Carlos Lampe reconoció que el equipo pudo haber obtenido una diferencia mayor en el encuentro de ida, aunque confía en las posibilidades del plantel.

"Después del 3-2 pudimos ampliar la diferencia. Nos faltó un poquito de fortuna también para irnos con una ventaja que te pueda dar un poco de tranquilidad. Ahora hay que lucharlo, hay que pelear el partido y confiamos en el grupo de que podemos ganar", señaló.

La Academia buscará dar el golpe en Porto Alegre y sellar su clasificación cuando visite a Gremio este jueves, desde las 18:00 (hora de Bolivia), en el compromiso de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

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