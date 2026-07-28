Blooming denunciará al árbitro Gery Vargas tras el polémico partido ante The Strongest

Blooming presentará una denuncia formal contra el árbitro Gery Vargas y su equipo arbitral luego de la polémica actuación en el empate 1-1 frente a The Strongest, disputado el pasado domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera por la fecha 11 del torneo boliviano.

La decisión fue confirmada por el secretario general del club, Fabrizio Franzhek, quien explicó que la institución considera que existieron irregularidades en el desempeño del juez central y del asistente del VAR.

"El club Blooming está haciendo una representación escrita a través de una denuncia en contra del juez Gery Vargas y de su cuerpo arbitral, como es el asistente de VAR. Hoy día nosotros estamos presentando la denuncia por dos tipificaciones que están tipificadas en el código disciplinario, las cuales son parcialidad e incapacidad técnica. Estas sanciones tienen como sanción máxima la suspensión de dos años y además una sanción económica de 50 salarios mínimos", afirmó Franzhek en el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia.

El dirigente también señaló que el club buscará que el caso llegue a instancias internacionales mediante la Federación Boliviana de Fútbol.

"El accionar de Gery Vargas es muy recurrente en contra de Blooming y de muchos equipos, y es una persona que es convocada a nivel internacional para poder dirigir. Es por ello que también nosotros, por medio de la Federación Boliviana de Fútbol, vamos a hacer una representación legal ante la Conmebol para que tenga conocimiento de la actitud y de los actos que realiza este señor, porque ya no puede ser convocado para dirigir partidos internacionales", sostuvo.

Además de la denuncia, Blooming solicitará que se deje sin efecto la tarjeta roja mostrada al defensor Julio Vila.

"También estamos pidiendo que se levante la sanción de la expulsión de Julio Vila, dado que las imágenes son claras. Estamos adjuntando imágenes audiovisuales, como también imágenes de medios de comunicación", agregó Franzhek.

La controversia se originó por la expulsión de Julio Vila tras una presunta falta sobre el delantero de The Strongest, Adrián Estacio, una decisión arbitral que generó debate entre hinchas y analistas, ya que varios consideraron que la acción no ameritaba la tarjeta roja. El encuentro terminó igualado 1-1 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

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