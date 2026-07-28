¿Afecta jugar a las 15:00 en Santa Cruz? Marcelo Straccia responde a la polémica del horario

Las declaraciones del delantero de The Strongest, Adrián Estacio, sobre el horario del partido ante Blooming y su postura de que jugar a las 15:00 en Santa Cruz les dificultaba respirar generaron debate. Al respecto, el entrenador argentino Marcelo Straccia, actualmente agente libre, analizó la situación y consideró que los equipos deben adaptarse a las condiciones del torneo.

Straccia calificó como desafortunadas las palabras del atacante colombiano y señaló que pudieron ser producto de la molestia tras el encuentro.

"Fueron declaraciones desafortunadas. Adrián Estacio es un gran jugador. A lo mejor estaba molesto, recién salía del partido y quizás no pensó las declaraciones. Creo que son excusas. Cuando te toca un horario hay que jugarlo y si te toca ir a la altura o al llano hay que jugarlos. Este país tiene una geografía que hay que respetar y es lo que hay: se juega en el llano y se juega en el altiplano. Muchas veces se juega en la altura y a los pocos días tenés que estar nuevamente jugando en el llano", expresó Straccia.

El entrenador argentino consideró que las declaraciones del futbolista pudieron darse por la frustración del momento y afirmó que en el encuentro también existieron otros factores para analizar.

"Me parece que a veces suena a excusas. Creo que en ese partido hubo muchos errores y esa declaración creo que él debe estar arrepentido, porque es normal que a veces, cuando uno sale del partido enojado, declare así", manifestó.

Straccia también recordó que jugar en horarios exigentes forma parte del fútbol boliviano y que los equipos deben buscar adaptarse a las condiciones de cada escenario.

"Todos queremos ganar y todos queremos sacar la ventaja que podamos en el espacio que nos corresponde, pero me parece que en Santa Cruz se ha jugado a las 15:00 muchísimo tiempo. Yo he jugado muchísimas veces, como también he jugado en la altura a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Hemos jugado en diferentes horarios, en diferentes climas: con sol, humedad y frío. A veces hay que adaptarse, es lo que el reglamento indica en un torneo que ha comenzado bastante tarde y ahora se empiezan a comprimir los partidos. Seguramente va a haber quejas por eso, pero es lo que nos toca", afirmó.

Además, el técnico explicó que la preparación física y médica es clave para afrontar los cambios de temperatura, los viajes y la seguidilla de partidos que exige el calendario.

"Lo primero que hay que trabajar con los jugadores, por ejemplo en la altura, es que tienen que desayunar mucho antes. Quizás haya algunas molestias en el viaje, pero es normal. Se descansa un poco más, pero después se trabaja pensando en el partido, porque a las 48 horas tenés que jugar nuevamente. No solo se baja la carga, sino que con el staff médico y el profesor de física se trabaja en la reducción de cargas y se agrega algo táctico porque ya viene el partido. No es difícil en los primeros partidos, pero sí en las seguidillas de partidos", explicó Straccia.

Las declaraciones del entrenador argentino surgieron luego de la polémica generada por las palabras de Adrián Estacio, quien cuestionó el cambio de horario para el duelo ante Blooming, correspondiente a la fecha 11 del campeonato boliviano.

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