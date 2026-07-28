The Strongest ya tiene definido al entrenador que asumirá la dirección técnica del primer plantel tras la salida del ecuatoriano Sixto Vizuete. El elegido es el brasileño Antonio Carlos Zago, quien tendrá una nueva etapa en el fútbol boliviano.

Con esta designación, Zago cumplirá su cuarta experiencia en el balompié nacional. Anteriormente dirigió a Bolívar, con el que se consagró campeón en 2022; posteriormente estuvo al frente de la selección boliviana en 2023 y, más adelante, tuvo un primer ciclo en The Strongest.

En su anterior paso por el conjunto aurinegro dirigió cuatro partidos. Durante ese periodo, el equipo quedó eliminado en la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores frente a Bahía, con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas.

Tras su salida del Tigre, el entrenador brasileño pasó al Botafogo de Paraíba, de la tercera división de Brasil, donde fue cesado luego de una serie de resultados negativos. Desde entonces, lleva un año y un mes sin dirigir.

La oficialización de Antonio Carlos Zago como nuevo entrenador de The Strongest se realizará en las próximas horas.

Mientras se concreta su llegada, el equipo fue dirigido de manera interina por Juan Carlos Paz García, quien estuvo en el banquillo en el empate 1-1 frente a Blooming, en Santa Cruz, por un encuentro que estuvo marcado por la polémica arbitral.

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