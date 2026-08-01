La FIFA da marcha atrás: Infantino cancela el proyecto para privatizar el negocio de la Copa del Mundo tras el rechazo global

La FIFA dio marcha atrás este viernes de forma definitiva con el ambicioso proyecto que buscaba abrir el negocio global del fútbol a inversores externos. A través de un comunicado oficial, el presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que la iniciativa conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE) ha sido cancelada ante la profunda polarización y las críticas generalizadas de distintas federaciones.

El plan original consistía en crear una sociedad comercial independiente que concentraría los derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas y la organización de los torneos —incluida la Copa del Mundo— para ceder participaciones minoritarias a fondos de inversión privados y recaudar más de US$ 4.000 millones. Sin embargo, la propuesta desató una tormenta política en el deporte rey.

Rechazo en bloque de las confederaciones

La iniciativa encontró un muro de resistencia infranqueable en las principales asociaciones del planeta:

La postura de Europa: La UEFA, que agrupa a 55 selecciones, encabezó la oposición y manifestó un rechazo rotundo, advirtiendo incluso con medidas drásticas si el plan no se descartaba.

Oposición en América y Asia: La Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) manifestaron su negativa en bloque a la cesión de acciones del patrimonio futbolístico, mientras que la Conmebol mantuvo una postura de estricta cautela y solicitó informes técnicos detallados.

Ante el inminente riesgo de fracturas institucionales y la retirada de interés por parte de los propios grupos inversores, la conducción de la FIFA optó por archivar la medida.

El mensaje de Infantino y los próximos pasos

En su declaración oficial, Infantino reconoció que el proyecto original perseguía fortalecer a las asociaciones con menores recursos, pero admitió que el costo institucional era demasiado alto.

"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará", expresó el titular de la FIFA.

De cara al futuro, el dirigente adelantó que convocará en los próximos días a mesas de diálogo con todas las partes interesadas para buscar alternativas conjuntas que impulsen el desarrollo del fútbol internacional bajo criterios de consenso.

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