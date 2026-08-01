Histórico: Lionel Messi rompe un récord sin precedentes y corona su imperio en Instagram

Lionel Messi ha vuelto a hacer historia, pero esta vez completamente fuera de los terrenos de juego. El capitán de la Selección Argentina ha pulverizado las métricas de las redes sociales al convertirse oficialmente en la primera celebridad a nivel mundial en registrar dos publicaciones que superan el millón de comentarios y reposts en Instagram.

Este nuevo hito ratifica que el fenómeno en torno al futbolista trasciende por completo lo deportivo, transformándolo en el mayor dinamizador de interacciones dentro del ecosistema digital contemporáneo. Cada fotografía o mensaje que comparte se traduce de inmediato en un evento cultural masivo que paraliza las plataformas digitales.

El desglose de los hitos digitales de @leomessi

La huella digital del astro argentino sigue redefiniendo los límites del engagement en internet. A día de hoy, el impacto global de su cuenta oficial se consolida a través de los siguientes récords históricos:

El rey indiscutible de la internet: Lionel Messi es el dueño absoluto de la fotografía con más "Me gusta" en toda la historia de las redes sociales, superando los 74.6 millones de likes con su icónica publicación celebrando el título del Mundial de Qatar 2022.

El podio del engagement: Ocupa también el tercer puesto histórico global gracias a la recordada e íntima imagen en la que se le ve durmiendo junto a la Copa del Mundo.

Impacto publicitario sin rival: Su participación en la famosa campaña de ajedrez para la marca de lujo Louis Vuitton logró superar los 30 millones de interacciones en la plataforma.

Audiencia masiva: Su comunidad no para de crecer y ya cuenta con una impresionante base que supera los 515 millones de seguidores en su perfil oficial (@leomessi).

Con este nuevo récord de comentarios y compartidos, Messi demuestra que su relevancia global no conoce de límites geográficos ni de disciplinas, consolidándose como el monarca absoluto del entorno digital contemporáneo.

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