"Nunca me sentí discriminado": La emotiva historia del haitiano Kiki Ramos en Argentina

La historia de Stephen "Kiki" Ramos parece salida de un guion cinematográfico, pero es tan real como el orgullo con el que hoy viste los colores del fútbol argentino. El joven extremo de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, nacido en Haití y nacionalizado argentino (categoría 2009), rompió el silencio en una entrevista con Radio La Red tras cumplir el sueño de debutar en la Selección Argentina Sub-17 dirigida por Diego Placente. El delantero viene de tener una actuación destacada al marcar el gol en el empate 1-1 en un amistoso internacional frente a Ecuador.

Más allá de lo deportivo, la palabra de Ramos cobró una gran relevancia al abordar las acusaciones internacionales que señalan a la Argentina como un país racista. El juvenil fue categórico al respecto: “Desde que estoy en Argentina, nunca me sentí discriminado. Nunca me sentí distinto a los demás". Asimismo, remarcó su fuerte sentido de pertenencia y afecto hacia el territorio que lo cobijó: "Siento que eso que dicen que Argentina es racista, lo dicen por decir. Argentina es un país hermoso”.

Un llamado a la Selección en plena clase de matemáticas

El delantero también compartió con simpatía la particular anécdota de cómo se enteró de su citación al combinado nacional. Lejos de estar en una cancha de fútbol, el momento lo sorprendió cumpliendo con sus obligaciones escolares.

"Estaba en clase virtual de matemáticas y me llega un mensaje de mi preparador físico de Vélez. Me ponía 'felicitaciones' y yo no entré al mensaje porque estaba muy metido en la clase. Me empezaron a llegar muchos mensajes de mis amigos y, cuando entro al de mi PF, decía 'AFA'. Al principio lo había leído mal, pero después no lo podía creer. Paré la clase y fui corriendo a contarle a mis papás", relató emocionado.

Sobreviviente del terremoto y una nueva vida

El trasfondo de la vida de Kiki está marcado por la resiliencia. El futbolista se refirió al catastrófico terremoto que azotó a Haití en el año 2010, una tragedia que provocó la muerte de unas 200 mil personas y desató una profunda crisis humanitaria. Al momento del desastre, el hoy futbolista se encontraba en un orfanato.

"Antes de eso ya habían hecho todos los papeles, cuando pasó lo del terremoto yo todavía estaba en el orfanato, pero por suerte fui uno de los chicos que no les pasó nada", recordó con alivio.

Tiempo después de la catástrofe, sus padres adoptivos llegaron a la Argentina trayendo consigo a Kiki y a otros tres niños haitianos que no se conocían entre sí, formando una nueva familia. "Cuando crecí un poquito más la pude ir entendiendo mejor a la historia, pero muy agradecido con mis padres por lo que hicieron por mí y por mis hermanos", rememoró con gratitud.

Al ser consultado sobre sus raíces y la posibilidad de regresar a su tierra natal en el futuro, Ramos fue sumamente sincero sobre su presente y su arraigo al país: "Nunca fui a Haití, hoy estoy bien con la vida que tengo acá en Argentina. Ni siquiera pensé en volver, pero capaz cuando sea más grande me llega el interés". De momento, sus metas están puestas en gritar goles con la camiseta de Vélez y seguir defendiendo la camiseta albiceleste.

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