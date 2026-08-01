¿Se cae el fichaje histórico? Incertidumbre total sobre el futuro de Vozinha entre Chile, Marruecos y una millonaria oferta mexicana

Lo que parecía un acuerdo total para que Vozinha, el experimentado guardameta de 40 años y gran revelación de la pasada Copa del Mundo 2026 con la Selección de Cabo Verde, se convirtiera en el flamante refuerzo de Colo Colo, ha dado un giro dramático en las últimas horas. El portero africano, que debió haber aterrizado en Santiago a principios de esta semana para someterse a los exámenes médicos, sigue sin presentarse en Chile, desatando una ola de especulaciones sobre su verdadero destino.

A continuación, desglosamos las tres vías que se debaten el futuro de la estrella mundialista:

1. El conflicto salarial con Colo Colo

Aunque desde Chile (específicamente TNT Sports) se argumentaba inicialmente que el retraso se debía a "temas personales y compromisos comerciales", los rumores de una ruptura contractual crecen con fuerza. Según informó la periodista de TUDN, Zaritzi Sosa, el fichaje con el "Cacique" se tambalea seriamente debido a que el club chileno no estaría respetando el salario que originalmente le habían prometido al arquero. A pesar de esto, la directiva alba mantiene la ilusión de salvar la operación.

2. La ventaja marroquí: El factor "Bubista"

Mientras el acuerdo con Colo Colo se enfría, desde el norte de África llegó una propuesta formal. El Renaissance Sportive Berkane de Marruecos ha entrado con fuerza en la puja. La gran ventaja del club marroquí es la reciente incorporación de Pedro 'Bubista' Leitão Brito como su nuevo director técnico, el mismo estratega que dirigió a Vozinha y a Cabo Verde en la histórica campaña mundialista. El DT ya habría contactado al arquero para ofrecerle la titularidad indiscutible y un contrato económicamente superior al de los chilenos.

3. La "Bomba Queretana" de un millón de dólares (y su desmentido)

El tercer frente de esta novela se localizó en México. Diversos reportes apuntaron a que los Gallos Blancos del Querétaro habrían puesto sobre la mesa una oferta millonaria: 1 millón de dólares por un año de contrato más bonos económicos, buscando seducir al arquero antes de que tome cualquier avión rumbo a Sudamérica. De concretarse, se perfilaba como el fichaje más mediático del torneo Apertura 2026 para la Liga MX.

Giro en la directiva de Gallos: A pesar del revuelo causado por la información de TUDN, la dirigencia de Querétaro se movió rápido para apagar los rumores. Ed Malyon, copropietario del club y vicepresidente de Innovatio, desmintió categóricamente la publicación en redes sociales asegurando que la información no es verídica y que el equipo no está buscando el fichaje del veterano guardameta.

Un agente libre cotizado tras frenar a Messi y España

El impacto global de Vozinha es innegable. Tras consolidarse como la sensación del Mundial al mantener su arco en cero ante España y firmar atajadas antológicas ante Lionel Messi en los dieciseisavos de final contra Argentina, el guardameta vio explotar su popularidad, alcanzando casi los 30 millones de seguidores en Instagram en cuestión de días, según informan medios internacionales.

Lo más curioso de su situación es que disputó la Copa del Mundo siendo agente libre, sin contrato con ningún club profesional. "Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing... Quiero jugar al menos uno o dos años más", declaró recientemente el portero a la cadena CBS. Las próximas horas serán cruciales para definir si el destino del ídolo caboverdiano estará en el fútbol sudamericano, en el balompié marroquí o si el mercado de pases depara una nueva sorpresa.

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