El drama del futbolista Lucas Trejo: su familia está desaparecida tras el terremoto en Venezuela

El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa momentos de profunda angustia luego de que su familia fuera reportada como desaparecida tras el fuerte terremoto que sacudió Venezuela y provocó el colapso de múltiples edificaciones en la zona de La Guaira.

Mensaje de Lucas Trejo tras la desaparición de su familia en el terremoto de Venezuela. Foto: lucastrejo_lt

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales y publicaciones en redes sociales, el edificio donde residían sus familiares en Playa Grande se derrumbó durante el movimiento telúrico, lo que dejó a sus seres queridos sin comunicación desde entonces.

Trejo, defensor central del club Marítimo La Guaira de la segunda división venezolana, habría perdido contacto con su esposa y sus hijos tras el siniestro, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona afectada.

El jugador, de 38 años, nacido el 29 de diciembre de 1987 en Córdoba, Argentina, llegó al fútbol venezolano tras una extensa carrera en distintos clubes de Sudamérica y Europa. Actualmente integra el plantel del Marítimo La Guaira desde febrero de 2026, según registros deportivos.

La tragedia se enmarca en un contexto de emergencia nacional en Venezuela, donde el terremoto ha dejado daños estructurales, víctimas y personas desaparecidas, especialmente en zonas costeras como La Guaira y sectores de Caracas.

En redes sociales, distintas versiones de testigos señalan escenas de pánico durante el colapso de edificaciones, mientras familiares de desaparecidos han recurrido a plataformas digitales para intentar obtener información sobre sus seres queridos.

Hasta el momento, no existe un reporte oficial que confirme el estado de todas las personas afectadas en el edificio donde residía la familia del futbolista, por lo que las autoridades mantienen los operativos de búsqueda en la zona.

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