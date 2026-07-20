En medio de las severas inundaciones que azotaron durante el fin de semana a la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado de Sonora (norte de México), un joven se convirtió en el protagonista de una historia de valentía tras rescatar a un perro que era arrastrado por una potente corriente de agua y lodo.

Las intensas precipitaciones registradas entre el sábado 18 y el domingo 19 de julio provocaron un rápido incremento en los niveles de agua, transformando importantes arterias viales —como la concurrida avenida Tecnológico— en verdaderos ríos embravecidos que arrastraron a su paso vehículos, escombros y objetos diversos.

Un rescate de precisión al estilo vaquero

En medio de la emergencia, los transeúntes que buscaban refugio en las zonas altas se percataron de que un canino se encontraba atrapado en el flujo de agua, luchando desesperadamente por mantener la cabeza a flote para no ahogarse, informa el portal DossierPolitico.com.

Ante el peligro inminente de que el animal fuera arrastrado hacia los colectores de agua subterráneos, un joven decidió intervenir. Utilizando un lazo, calculó la velocidad del caudal y, tras varios intentos precisos, logró enganchar al perro. Posteriormente, tiró de él con fuerza hasta ponerlo a salvo en la orilla, libre de lesiones.

"El joven arriesgó su integridad para lanzar el lazo una y otra vez hasta que consiguió sujetar al animal y ponerlo a resguardo", relataron testigos presenciales que presenciaron la escena.

El emotivo rescate quedó grabado en video por personas que se encontraban en el lugar y rápidamente comenzó a difundirse en plataformas digitales a nivel internacional, donde miles de usuarios destacaron la empatía y la rapidez de acción del ciudadano.

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