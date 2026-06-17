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¿Busca combustible? La ANH recuerda que puede verificar surtidores desde su celular

La herramienta permite verificar en tiempo real qué surtidores cuentan con gasolina o diésel y conocer el estado del abastecimiento en el país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/06/2026 13:31

Agregar Reduno en
Foto: Referencial. YPFB.
La Paz

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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recordó a la población que cuenta con la aplicación móvil “ANH Abastecimiento”, una herramienta diseñada para facilitar el acceso a información actualizada sobre la disponibilidad de combustibles en las estaciones de servicio del país.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden consultar qué surtidores disponen de gasolina o diésel, además de acceder a datos relacionados con el abastecimiento en distintas regiones.

La aplicación busca brindar información oportuna a conductores y transportistas, permitiéndoles identificar puntos de carga disponibles y planificar sus recorridos de manera más eficiente.

ANH Abastecimiento

Desde la entidad reguladora señalaron que la herramienta forma parte de las acciones destinadas a mejorar el acceso a información sobre la distribución de combustibles y reducir la incertidumbre de los usuarios al momento de buscar estaciones de servicio.

La aplicación “ANH Abastecimiento” se encuentra disponible para dispositivos móviles y puede descargarse a través de la plataforma Google Play.

La ANH exhortó a la población a utilizar esta herramienta digital para mantenerse informada sobre el estado del abastecimiento y la disponibilidad de combustibles en todo el territorio nacional.

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