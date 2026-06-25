Familia denuncia por segunda vez robo de su vehículo en La Paz

Una familia en la ciudad de La Paz denunció el robo de su vehículo y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva para dar con su paradero.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana de la pasada jornada, en inmediaciones de la calle Indaburo, donde una Toyota Caldina color azul, placa 1788 DKK, fue sustraída mientras se encontraba estacionada en la vía pública.

El afectado señaló que el vehículo desapareció en aproximadamente una hora y que el caso fue denunciado de inmediato ante las autoridades competentes.

“Anoche justamente he hecho la denuncia y ya toda la noche incluso ya tengo la ficha, incluso ya me citaron en la fiscalía”, indicó el propietario.

Asimismo, la familia solicitó la colaboración de la población para cualquier información que permita ubicar el motorizado, habilitando el número de contacto 60100231.

El caso se suma a un antecedente previo, donde la misma familia habría sufrido la pérdida de otro vehículo, que hasta la fecha no fue recuperado.

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