Roban equipamiento de la selección de Inglaterra a días de su debut en el Mundial

La selección de Inglaterra atravesó un inesperado contratiempo en la antesala de su debut en el Mundial 2026. Parte del equipamiento de entrenamiento de los 'Three Lions' fue robado durante el traslado de la delegación hacia su base de concentración en Kansas City, Estados Unidos.

El hecho fue confirmado por la Football Association (FA) y ya es investigado por las autoridades locales. Según los reportes, la desaparición del material ocurrió durante el viaje entre West Palm Beach, Florida, y el complejo Swope Soccer Village, donde el equipo realiza sus prácticas.

Entre los objetos sustraídos se encuentran botas de fútbol, balones oficiales del Mundial, equipos de análisis táctico y otros implementos utilizados por el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel.

El Departamento de Policía de Kansas City informó que investiga un posible robo ocurrido en uno de los vehículos del convoy que transportaba los artículos de la selección inglesa.

Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Debido a este incidente, Inglaterra tuvo que realizar ajustes en su planificación de entrenamientos. La pérdida de las botas preocupa especialmente al cuerpo técnico, ya que muchas de ellas están personalizadas de acuerdo con las necesidades de cada jugador.

A pesar del inconveniente, la delegación trabaja para reemplazar el material extraviado lo antes posible y evitar que la preparación se vea afectada antes del debut mundialista.

Inglaterra iniciará su participación en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio, cuando enfrente a Croacia en el Dallas Stadium.

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