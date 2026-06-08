Potencia, magia y gol: la obra maestra de Jairzinho en México 1970

El Mundial de México 1970 fue escenario de algunas de las páginas más brillantes en la historia del fútbol. Entre las figuras que deslumbraron en aquel torneo apareció Jairzinho, el veloz extremo brasileño que se convirtió en una de las grandes sensaciones de la competición.

Conocido como "El Huracán", el futbolista de la Canarinha protagonizó una hazaña que aún permanece vigente: anotar al menos un gol en cada uno de los encuentros que disputó Brasil durante su camino hacia el campeonato mundial.

Uno de sus tantos más recordados llegó tras una jugada cargada de potencia y técnica. Jairzinho controló el balón con el pecho en plena carrera, dejó atrás a su marcador con una impresionante aceleración y definió con un potente remate de derecha que terminó en el fondo de la red.

Aquella anotación reflejó a la perfección las cualidades que hicieron del brasileño una leyenda: velocidad, fuerza, habilidad y una notable capacidad goleadora. Su aporte fue decisivo para que Brasil conquistara su tercer título mundial.

Con siete goles en el torneo, Jairzinho se consolidó como el máximo anotador de su selección y dejó una marca imborrable en la memoria de los aficionados. Su conquista sigue siendo recordada como uno de los grandes momentos de los Mundiales y forma parte de los llamados "Goles Eternos" de la historia del fútbol.

Mira la programación en Red Uno Play