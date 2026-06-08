¡Megaelenco confirmado! La lista definitiva de estrellas que encenderán la inédita triple inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá un inicio sin precedentes con tres ceremonias inaugurales, una en cada país sede, para dar la bienvenida al primer torneo de la historia con 48 selecciones y 104 partidos. Si bien ya se conocían los primeros adelantos de la organización, la FIFA confirmó la lista definitiva y más amplia de artistas, junto con los detalles de cada espectáculo diseñado creativamente por Balich Wonder Studio.

Las puertas de los estadios abrirán con cuatro horas de anticipación a los encuentros, permitiendo al público disfrutar de una agenda previa con entretenimiento, actividades especiales y regalos. A continuación, te presentamos la guía completa de las tres galas que harán historia a partir de esta semana, según publica el portal Ámbito.

México: Tradición y cumbia en el mítico Estadio Azteca

El Estadio Azteca de la Ciudad de México será el epicentro del partido inaugural entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio. La antesala del juego arrancará una hora y media antes del pitido inicial, fijado a las 13:30 (hora boliviana). Con este evento, el coloso de Santa Úrsula consolida su leyenda al transformarse en el único escenario del planeta en albergar la ceremonia de apertura de tres Mundiales diferentes: 1970, 1986 y 2026.

El cartel de estrellas confirmado:

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

J Balvin

Lila Downs

Danny Ocean

Tyla (intérprete sudafricana)

El espectáculo: La oferta artística combina diferentes géneros y generaciones, transitando desde la música tradicional mexicana y la cumbia hasta el pop latino y el género urbano, todo acompañado por una puesta en escena inspirada en el clásico papel picado.

Canadá: El orgullo de Toronto con Bublé y Morissette

La emoción de la apertura se trasladará al día siguiente, el viernes 12 de junio, con una doble jornada inaugural. Canadá será la encargada de abrir la agenda a las 13:30 de Bolivia, teniendo como escenario el Estadio Toronto. Tras la ceremonia, la selección de Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina.

El cartel de estrellas confirmado:

Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

Elyanna

Nora Fatehi

Vegedream

William Prince

Sanjoy

“La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo inconfundible de la identidad de Canadá”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá, pero que, al mismo tiempo, está conectada a una historia más grande”.

Estados Unidos: Pop y tecnología de punta en Los Ángeles

Esa misma noche del viernes 12 de junio, Estados Unidos completará la triple tanda de aperturas en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El show tecnológico iniciará una hora y media antes del debut de la selección local frente a Paraguay, programado para las 21:00 (hora boliviana).

El cartel de estrellas confirmado:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla (quien hará doblete tras presentarse también en la gala mexicana)

El espectáculo: La gala en Los Ángeles rendirá tributo a la identidad de la ciudad como el gran epicentro global del espectáculo, presentando un show que fusionará ritmos actuales, cultura pop y herramientas tecnológicas de última generación. Además, desde la FIFA adelantaron que podrían sumarse nuevos invitados especiales durante los días previos al inicio del torneo.

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