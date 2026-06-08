Atleta boliviana vende queques para cumplir su sueño de competir en Colombia

La karateca boliviana Rafaela García enfrenta una carrera contra el tiempo fuera de los tatamis. A pocos días de viajar a Colombia para representar al país en el Campeonato Panamericano de Karate, la deportista realiza distintas actividades con el objetivo de recaudar fondos que le permitan cubrir los costos de su participación.

La atleta, que ya aseguró su clasificación al certamen internacional, explicó que aún necesita recursos para solventar gastos de pasajes, hospedaje y alimentación. Su viaje está previsto para este lunes, pero todavía no cuenta con todo el dinero necesario para concretar su participación.

En busca de apoyo, García comenzó a vender queques elaborados junto a su madre. Los productos son ofrecidos en su colegio, plazas y distintos puntos de la ciudad. Hay opciones de banana y chocolate, con precios que van desde los 7 bolivianos por porción hasta los 35 bolivianos por un queque completo.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero de Red Uno, la deportista contó que esta será su segunda participación en un torneo de estas características y reconoció que la situación económica es complicada. Según explicó, todavía debe reunir una importante suma para garantizar su estadía en Cartagena.

La iniciativa recibió el respaldo de presentadores, coordinadores y trabajadores del programa, quienes adquirieron los productos para colaborar con la atleta. Sin embargo, Rafaela continúa solicitando el apoyo de la población para poder cumplir el sueño de representar a Bolivia en una de las competencias más importantes del continente.

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