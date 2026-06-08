Desayuno escolar, viaducto e ítems municipales: los anuncios de Mamen al cumplir un mes en la Alcaldía

Al cumplir su primer mes al frente de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, el alcalde Manuel “Mamen” Saavedra presentó este lunes un balance de gestión marcado por denuncias de presuntas redes de corrupción, anuncios de reestructuración administrativa y la ejecución de nuevos proyectos para la ciudad.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Quinta Municipal, la autoridad afirmó que recibió una institución “desmantelada y secuestrada por mafias”, señalando que su administración identificó al menos cinco estructuras que habrían operado dentro del gobierno municipal provocando un grave daño económico e institucional.

“Encontramos una ciudad abandonada, con un municipio desmantelado y secuestrado por mafias. Hemos identificado cinco mafias que hicieron y deshicieron con esta ciudad y con los habitantes de nuestro municipio”, sostuvo.

Entre las irregularidades denunciadas, Saavedra mencionó una presunta “mafia de las recaudaciones”, que habría aprovechado vulnerabilidades en el sistema para manipular recursos provenientes del pago de impuestos. Asimismo, denunció la existencia de una “agencia de empleos” dentro de la Alcaldía, que habría incrementado la planilla municipal con fines políticos.

En ese marco, informó que durante el primer mes de gestión fueron desvinculadas más de 500 personas y adelantó que la meta es reducir alrededor de 2.000 cargos durante el primer año de administración.

“Si alguien dentro o fuera de la Alcaldía cobra un centavo por un puesto de trabajo, va a responder ante la justicia”, advirtió.

El alcalde también denunció una supuesta estructura denominada “mafia del perder para ganar”, relacionada con procesos judiciales que, según afirmó, eran manejados de manera perjudicial para los intereses municipales. Como ejemplo citó el caso del Mercado Mutualista y una expropiación iniciada en la década de los noventa que habría elevado considerablemente sus costos para el municipio.

Además, hizo referencia a una presunta “mafia de la malversación”, vinculada al uso de recursos provenientes de créditos destinados a obras específicas, y a una red de burocracia, corrupción y extorsión que, según señaló, operaba mediante cobros irregulares para la realización de trámites municipales.

Pese al complejo panorama descrito, Saavedra destacó algunas acciones ejecutadas durante las primeras semanas de gestión. Informó que se realizaron trabajos de mantenimiento en más de 1.300 hectáreas de áreas verdes, se bachearon cerca de 4.500 metros cuadrados de vías y se inició la recuperación del sistema de alumbrado público.

En el área social, anunció que la Alcaldía inició el proceso de contratación para garantizar la entrega del desayuno escolar una vez concluyan las vacaciones de invierno.

“Estamos iniciando un proceso de contratación para garantizarle el desayuno escolar a nuestros niños cuando vuelvan de vacaciones”, afirmó.

Asimismo, adelantó que su administración trabaja en la gestión de nuevos ítems para fortalecer distintas áreas municipales y confirmó que se impulsarán proyectos de infraestructura, entre ellos la construcción de un viaducto, la ampliación de la carretera a Viru Viru y otras obras viales destinadas a mejorar la circulación en la capital cruceña.

La autoridad también señaló que recibió una Alcaldía con una deuda superior a los 2.500 millones de bolivianos, además de obligaciones pendientes con proveedores, hospitales, hogares de acogida y programas sociales. Sin embargo, aseguró que durante este primer mes se regularizaron pagos al personal municipal, se atendieron compromisos con el sector salud y se cumplió con beneficios destinados a personas con discapacidad.

Saavedra reiteró que uno de los principales objetivos de su gestión será reducir gastos considerados innecesarios para destinar mayores recursos a obras y servicios para la población.

“Este es apenas el primer mes. Recibimos una ciudad abandonada, pero estamos convencidos de que Santa Cruz puede volver a funcionar y estamos trabajando todos los días para lograrlo”, sostuvo.

Mira la programación en Red Uno Play