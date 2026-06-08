Tres niños quedaron sin su madre: investigan la muerte de una mujer en Oruro

Un estremecedor caso de feminicidio sacude a Oruro, donde un hombre fue acusado de golpear brutalmente a su pareja hasta causarle la muerte y posteriormente intentar ocultar el crimen organizando su velorio y planificando su entierro en un cementerio clandestino.

La víctima, una mujer de 42 años y madre de tres niños, habría sido atacada el pasado 1 de junio por su concubino, quien le provocó graves lesiones mediante golpes de puño, patadas y agresiones con un objeto contundente. Según la investigación fiscal, sufrió la fractura de cuatro costillas, lesiones en el rostro y un traumatismo encéfalo craneano severo.

Agonizó durante cinco días

De acuerdo con el fiscal Aldo Morales, la mujer permaneció agonizando durante cinco días en su domicilio, presentando constantes desvanecimientos y un progresivo deterioro de salud producto de una hemorragia interna provocada por los golpes.

La víctima falleció el 5 de junio. Sin embargo, lejos de reportar el hecho, el presunto agresor intentó encubrir lo ocurrido organizando un velorio y gestionando el traslado del cuerpo para enterrarlo en un cementerio clandestino de una provincia orureña.

Las investigaciones del Ministerio Público permitieron intervenir a tiempo y trasladar el cuerpo a la morgue judicial, donde la autopsia confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano cerrado con hemorragia interna derivada de la agresión física.

“El mismo estaba siendo velado y posteriormente se pretendía llevarlo a un cementerio clandestino. La autopsia permitió establecer que la muerte fue consecuencia de la brutal golpiza que recibió”, explicó Morales.

La víctima era madre

El caso dejó en la orfandad a tres menores de 5, 3 y 1 año, quienes ahora se encuentran bajo protección de la Defensoría de la Niñez mientras se busca a familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

La Fiscalía también investiga la atención médica que recibió la mujer antes de fallecer, debido a que presentaba suturas en el rostro que evidencian que fue atendida en algún centro de salud sin que se hubiera reportado el hecho a las autoridades.

Según testimonios de vecinos y familiares, la víctima sufría violencia de manera recurrente, aunque nunca presentó una denuncia formal contra su agresor.

El acusado enfrenta un proceso por feminicidio y la Fiscalía solicitará la máxima sanción de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia para evitar que casos como este terminen en tragedia.

Mira la programación en Red Uno Play