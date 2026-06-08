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Tres niños quedaron sin su madre: investigan la muerte de una mujer en Oruro

Autoridades activaron acciones de protección para los tres menores afectados por el caso, mientras continúa el proceso judicial.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

08/06/2026 11:40

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Foto: Referencial. Pexels.
La Paz

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Un estremecedor caso de feminicidio sacude a Oruro, donde un hombre fue acusado de golpear brutalmente a su pareja hasta causarle la muerte y posteriormente intentar ocultar el crimen organizando su velorio y planificando su entierro en un cementerio clandestino.

La víctima, una mujer de 42 años y madre de tres niños, habría sido atacada el pasado 1 de junio por su concubino, quien le provocó graves lesiones mediante golpes de puño, patadas y agresiones con un objeto contundente. Según la investigación fiscal, sufrió la fractura de cuatro costillas, lesiones en el rostro y un traumatismo encéfalo craneano severo.

Agonizó durante cinco días

De acuerdo con el fiscal Aldo Morales, la mujer permaneció agonizando durante cinco días en su domicilio, presentando constantes desvanecimientos y un progresivo deterioro de salud producto de una hemorragia interna provocada por los golpes.

La víctima falleció el 5 de junio. Sin embargo, lejos de reportar el hecho, el presunto agresor intentó encubrir lo ocurrido organizando un velorio y gestionando el traslado del cuerpo para enterrarlo en un cementerio clandestino de una provincia orureña.

Las investigaciones del Ministerio Público permitieron intervenir a tiempo y trasladar el cuerpo a la morgue judicial, donde la autopsia confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano cerrado con hemorragia interna derivada de la agresión física.

“El mismo estaba siendo velado y posteriormente se pretendía llevarlo a un cementerio clandestino. La autopsia permitió establecer que la muerte fue consecuencia de la brutal golpiza que recibió”, explicó Morales.

La víctima era madre

El caso dejó en la orfandad a tres menores de 5, 3 y 1 año, quienes ahora se encuentran bajo protección de la Defensoría de la Niñez mientras se busca a familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

La Fiscalía también investiga la atención médica que recibió la mujer antes de fallecer, debido a que presentaba suturas en el rostro que evidencian que fue atendida en algún centro de salud sin que se hubiera reportado el hecho a las autoridades.

Según testimonios de vecinos y familiares, la víctima sufría violencia de manera recurrente, aunque nunca presentó una denuncia formal contra su agresor.

El acusado enfrenta un proceso por feminicidio y la Fiscalía solicitará la máxima sanción de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia para evitar que casos como este terminen en tragedia.

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