En la ciudad de Sinop, en Mato Grosso, Brasil, João Ferreira da Silva, de 46 años, fue asesinado a tiros apenas un día después de haber recuperado su libertad. El sujeto había abandonado la Penitenciaría Osvaldo Ferreira Leite el pasado martes bajo libertad condicional; sin embargo, la mañana del miércoles fue interceptado por dos sujetos que terminaron con su vida en plena vía pública.

La ejecución captada en video

Cámaras de seguridad de una casa de huéspedes registraron el momento exacto del ataque. En las imágenes, que se han vuelto virales en redes sociales, se observa a un hombre con gorra y cubrebocas actuando de manera sospechosa antes de abordar a la víctima. Según el reporte de la Policía Militar, Ferreira fue amenazado con un arma de fuego y, tras ser empujado, recibió múltiples disparos a quemarropa que le provocaron la muerte instantánea en plena calle.

La División de Homicidios y Protección Personal (DHPP) de Sinop ha tomado el caso para identificar a los sicarios y determinar si la ejecución fue una represalia directa vinculada a su reciente liberación y al atroz crimen cometido hace casi dos décadas.

El crimen de 2005 que marcó a Sinop

La muerte de Ferreira cierra un capítulo oscuro que comenzó el 28 de octubre de 2005, cuando engañó al pequeño Bruno Aparecido dos Santos, de 9 años, para llevarlo a una obra donde trabajaba como albañil. En aquel entonces, el sujeto confesó haber abusado del niño, asesinarlo y enterrar el cuerpo en el lugar.

La detención de Ferreira en 2005 se produjo mientras intentaba atacar a otro menor. Durante la investigación, las autoridades hallaron pruebas irrefutables en la escena del crimen, incluyendo las canicas que pertenecían a Bruno. Tras cumplir su condena, su regreso a las calles duró menos de 24 horas, terminando en una ejecución que muchos en la región interpretan como un acto de "ajuste de cuentas".

Con información de TV Azteca y El País de Uruguay.

