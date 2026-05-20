Mineros de Colquiri llegan a La Paz para apoyar movilizaciones

Este miércoles, mineros de Colquiri se dirigirán a la sede de gobierno en La Paz para sumarse a las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB). La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia mantiene resguardadas sus instalaciones, sin brindar declaraciones a la prensa.

La última declaración conjunta del ejecutivo de los mineros y de la COB se registró la semana pasada, tras varias jornadas de conflicto y la orden de aprehensión vigente contra Mario Argollo. Desde entonces, no se reportó participación de estos sectores en movilizaciones, aunque las medidas de presión continúan activas, pese a la convocatoria al diálogo realizada por el gobierno.

Colquiri

La llegada de los mineros de Colquiri busca engrosar las filas de protesta y reforzar las medidas de presión que se mantienen en el centro paceño, en un contexto de tensiones sociales y políticas.

Las autoridades y analistas locales señalan que la incorporación de los mineros podría incrementar la visibilidad de las movilizaciones, manteniendo la presión sobre el Ejecutivo mientras se espera que se retomen los espacios de diálogo.

La situación se desarrolla en medio de un escenario donde la COB continúa movilizando sectores, generando preocupación por la continuidad de los bloqueos y su impacto en la ciudad de La Paz.

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