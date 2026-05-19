El sábado volverá a salir el sol tras varias jornadas marcadas por la inestabilidad y el persistente descenso de las temperaturas. Este cambio meteorológico marcará el fin de una semana gris, permitiendo que la población disfrute de un ambiente mucho más cálido y agradable.

Para este miércoles, las condiciones iniciales mantendrán un ambiente fresco con una máxima de 17° y una mínima de 13° durante la mañana. Ya en la tarde el termómetro registrará un leve ascenso hasta los 19°, mientras que la noche cerrará con una temperatura agradable de 18°.

Transición en los días siguientes

El jueves continuará la tendencia de recuperación térmica con una temperatura máxima que alcanzará los 19° y una mínima de 14°. Asimismo, se prevé que los vientos soplen desde el sureste a una velocidad promedio de 23 kilómetros por hora.

Durante el viernes se experimentará un comportamiento similar, registrando una máxima de 18° y una mínima de 13° en la región. Esta jornada estará acompañada por ráfagas de viento del sureste a 26 kilómetros por hora, sirviendo como antesala al notable mejoramiento del sábado que alcanzará los 21°.

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