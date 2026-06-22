De la Espriella dice que Trump reconoció su triunfo en las elecciones colombianas

Bogotá, 21 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella afirmó este domingo que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según dijo, reconoció su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en las que el conteo preliminar indica que se impuso por estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda.



"Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria", dijo De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo.

En su cuenta personal en la red social X, luego de que, según el conteo preliminar, se presentó este domingo como presidente electo de Colombia con una ventaja de menos de 0,95 puntos porcentuales al izquierdista Iván Cepeda.



"Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y Esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria", dice la descripción del ultraderechista en la cuenta.

EFE

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