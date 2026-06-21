Una balacera registrada la noche del sábado en el centro histórico de Ibarra, provincia de Imbabura, provocó momentos de pánico entre decenas de personas que observaban en pantalla gigante el partido entre Ecuador y Curazao. El hecho ocurrió en las calles Juan José Flores y Bolívar, una zona concurrida de la ciudad.

Según reportes recopilados por Periodismo Público Ecuador, el ataque armado generó caos inmediato entre los asistentes, quienes corrieron en distintas direcciones al escuchar múltiples detonaciones. De manera preliminar, se informó de dos personas fallecidas y seis heridas, mientras la Policía Nacional acordonó el área y desplegó un operativo de seguridad.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de confusión, personas buscando refugio y otras auxiliando a los heridos en medio de la emergencia.

Por su parte, El Comercio reportó una actualización del caso, indicando que el ataque ocurrió durante una actividad pública denominada “La Calle del Sabor”, donde se transmitía el encuentro deportivo. En esa cobertura se señaló que el hecho habría dejado un saldo mayor de víctimas: un adolescente fallecido y al menos seis personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros de salud.

Además, según información preliminar recogida por ese medio, la Policía habría detenido a un adolescente de 16 años como presunto implicado, mientras otro sospechoso logró huir del lugar. El capturado habría señalado que su acompañante portaba el arma utilizada en el ataque.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, determinar el móvil del ataque e identificar plenamente a los responsables. Hasta el cierre de esta información, no se ha emitido un informe oficial consolidado sobre el número definitivo de víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play