Hallan sin vida a varias trabajadoras de una marisquería; hay más de 60 heridos

Varias personas fallecieron y decenas resultaron intoxicadas tras una fuga de amoníaco registrada en una planta procesadora de mariscos ubicada en India.

Según reportes, el incidente dejó al menos siete trabajadoras fallecidas y cerca de 70 personas afectadas, quienes fueron trasladadas de emergencia a distintos centros médicos. Nueve de ellos se encuentran en estado grave debido a la alta exposición al gas tóxico.

De acuerdo con la información preliminar, la fuga de amoníaco se habría producido dentro de las instalaciones de la planta, generando una rápida propagación del contaminante que alcanzó a gran parte del personal que se encontraba en el lugar.

Las autoridades informaron que las víctimas habrían inhalado altas concentraciones de amoníaco, lo que provocó la muerte de varias trabajadoras y la hospitalización de decenas más. El número de fallecidos no se descarta que pueda aumentar debido a la gravedad de algunos casos.

Tras el accidente, el gobierno local anunció una compensación de 200.000 rupias (2120 dolares) para las familias de las víctimas mortales.

Paralelamente, se conformó un comité de investigación para determinar el origen exacto de la fuga y presentar un informe en un plazo de tres días, además de recomendar medidas para evitar incidentes similares en el futuro.

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