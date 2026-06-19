Lanzó a un niño de 3 años a los cocodrilos y fue liberado bajo fianza

Una tarde de esparcimiento se transformó en una auténtica pesadilla dentro de las instalaciones del reconocido zoológico Johnsons of Old Hurst, ubicado en Inglaterra. Los visitantes del complejo turístico presenciaron con horror cómo un hombre tomó de imprevisto a un niño de tres años y lo arrojó directamente hacia el foso de los reptiles.

La víctima impactó contra una superficie de concreto tras una caída de más de cuatro metros de altura y luego rodó hacia el agua. A pesar de la presencia de al menos quince peligrosos ejemplares en el recinto, el menor no sufrió mordeduras gracias a la inmediata intervención de una valiente mujer que saltó a rescatarlo.

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Un rescate al límite

El pequeño sobreviviente fue trasladado de urgencia en un helicóptero sanitario hacia el hospital Addenbrooke’s de Cambridge debido a la gravedad de sus heridas. El reporte médico actual indica que el paciente se encuentra internado en estado crítico, pero estable, tras sufrir severas fracturas en un brazo y en la pelvis.

Las autoridades policiales locales iniciaron rápidamente las investigaciones pertinentes y procedieron a la detención de un sujeto de 30 años bajo la sospecha de intento de asesinato. Sin embargo, los investigadores confirmaron formalmente que el atacante y el niño afectado no se conocían ni tenían ningún tipo de vínculo previo.

Decisiones judiciales controvertidas

La resolución del caso ha generado un profundo debate social luego de que la policía de Cambridgeshire otorgara la libertad bajo fianza al agresor implicado. La justicia británica justificó esta medida cautelar tras determinar de manera oficial que el individuo actualmente no se encuentra en condiciones de ser entrevistado por los agentes.

El establecimiento donde ocurrió el trágico incidente es reconocido en la región por sus estrictas medidas de seguridad y sus pasarelas elevadas con paneles de acrílico. Expertos del sector descartaron cualquier posibilidad de un accidente fortuito y ratificaron que el menor solo pudo terminar allí dentro por una acción deliberada.

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Fuente: TN.

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