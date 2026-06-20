Detienen a una mujer que prendió fuego un vehículo con sus amigos adentro

Una violenta discusión por medicamentos recetados derivó en un impactante intento de asesinato en una estación de servicio de la localidad de Hesperia, California en Estados Unidos. Las autoridades locales arrestaron a una mujer de 30 años tras ser señalada por encender fuego intencionalmente al vehículo donde viajaban sus conocidos.

El incidente se desató durante la madrugada en un parador de camiones mientras el grupo regresaba de un viaje hacia la ciudad de Las Vegas. La agresora reaccionó con extrema violencia física ante la negativa del conductor de entregarle unas píldoras ansiolíticas.

​​​​​​​​​Estallido y escape milagroso

​​​​​​La situación escaló críticamente cuando la mujer esparció combustible y arrojó un fósforo encendido hacia el interior del automóvil. Los ocupantes que descansaban en los asientos traseros lograron evacuar el espacio apenas unos segundos antes de que la estructura fuera consumida.

El siniestro cobró dimensiones mayúsculas debido a la presencia de tanques de propano y equipos profesionales de pirotecnia almacenados en el baúl. Una de las cargas de gas explotó a los pocos instantes del inicio del fuego, destruyendo por completo dos vehículos cercanos.

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Nicole Najlis prendió fuego un auto con sus amigos adentro. (Foto: gentileza The New York Post).

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Consecuencias y proceso judicial

La policía detuvo a la sospechosa en las inmediaciones del establecimiento mercantil y le impuso una fianza de un millón de dólares. Por su parte, los damnificados iniciaron colectas públicas para solventar las pérdidas materiales de sus herramientas de trabajo que no poseían cobertura de seguro.

Fuente: TN.

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