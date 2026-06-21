¡No le tocaba saltar a ella! Surgen nuevos detalles sobre el accidente de bungee en Brasil

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una profesora de Educación Física de 21 años, continúa generando conmoción en Brasil. La joven falleció tras caer desde aproximadamente 40 metros de altura durante un salto de bungee en el estado de São Paulo, luego de que presuntamente no le colocaran el arnés de seguridad.

Nuevos antecedentes revelan que Maria Eduarda ni siquiera debía realizar el salto en ese momento. Según relató Higor William Diniz Ferreira, otro participante de la actividad extrema, él se encontraba delante de ella en la fila y era quien debía saltar primero. Sin embargo, al llegar más tarde al lugar, perdió su posición y la joven ocupó su turno.

“Mi salto estaba programado antes que el de ella. Había entre cinco y diez personas de diferencia, pero llegué tarde y ella pasó delante de mí”, declaró Higor a medios locales.

La tragedia quedó registrada en videos que se difundieron ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observa a dos hombres sosteniendo a Maria Eduarda antes de lanzarla desde el puente. Instantes antes de la caída, varios testigos gritaron desesperadamente: “¡La cuerda, la cuerda!”, al percatarse de que algo no estaba bien.

De acuerdo con la Policía de São Paulo, la investigación preliminar determinó que “el equipo de seguridad no estaba correctamente asegurado en el momento del salto”. Como consecuencia, la joven cayó al vacío sin estar sujetada al sistema de protección y murió a causa de las graves lesiones sufridas.

Las autoridades detuvieron a tres hombres acusados de homicidio con dolo eventual, figura legal que se aplica cuando una persona asume conscientemente el riesgo de causar una muerte. La Fiscalía y la Policía continúan investigando las circunstancias exactas del accidente.

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