Tormentas, lluvia y caos: Los partidos que FIFA suspendió en un Mundial

La suspensión temporal del partido entre Francia e Irak durante la Copa del Mundo 2026 generó una pregunta entre aficionados y especialistas: ¿cuántas veces la FIFA tuvo que detener un encuentro mundialista por razones climatológicas?

La respuesta es que los casos son extremadamente raros. El episodio más reciente ocurrió este domingo, cuando una tormenta eléctrica acompañada de alertas meteorológicas obligó a interrumpir el encuentro, evacuar a los espectadores y activar los protocolos de seguridad del estadio. El juego permaneció detenido durante más de dos horas antes de reanudarse.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse al Mundial de 1974. En aquella ocasión, el duelo entre Alemania Federal y Polonia sufrió un retraso debido a una intensa lluvia que convirtió el terreno de juego de Frankfurt en una auténtica laguna. Aunque el partido finalmente se disputó, las autoridades tuvieron que trabajar contrarreloj para retirar el agua acumulada y permitir el inicio del encuentro.

La gran diferencia entre ambos casos es que el partido de 1974 fue retrasado antes del pitazo inicial, mientras que el Francia-Irak de 2026 fue detenido cuando ya estaba en pleno desarrollo. Además, la evacuación masiva de espectadores por riesgo de tormentas eléctricas y posibles fenómenos severos no tenía antecedentes conocidos en la historia moderna de los Mundiales.

Por ello, si bien la Copa del Mundo ya había sufrido retrasos por condiciones climáticas adversas, el Francia-Irak de 2026 quedó registrado como uno de los episodios meteorológicos más extraordinarios que haya enfrentado la FIFA en su torneo más importante, marcando un precedente para futuras competiciones organizadas bajo estrictos protocolos de seguridad climática.

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