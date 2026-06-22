La impresionante tecnología que usó Curazao ante Ecuador en el Mundial

El conjunto caribeño sorprendió no solo por su resistencia en el partido, sino también por la utilización de un innovador sistema de enfriamiento corporal en pleno duelo ante Ecuador por la Copa del Mundo.
22/06/2026 11:47
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Mientras Curazao lograba contener los ataques de Ecuador, las cámaras captaron un detalle que llamó la atención durante la pausa de hidratación: varios jugadores utilizaban chalecos especiales diseñados para reducir el impacto del calor extremo.
El objetivo es disminuir la temperatura corporal y retrasar la fatiga, algo fundamental en partidos de alta intensidad y bajo temperaturas sofocantes. Según estimaciones técnicas, este tipo de sistemas puede reducir levemente la temperatura interna del cuerpo y mejorar la sensación térmica del jugador.
En un Mundial cada vez más exigente desde lo físico, Curazao no solo compite desde lo futbolístico. También apuesta por herramientas de recuperación y rendimiento que reflejan cómo la innovación se ha convertido en parte clave del fútbol moderno.
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