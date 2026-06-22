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Mundial 2026

Feriado a puro Mundial: los cuatro partidazos que paralizarán este lunes

Los hinchas tendrán fútbol durante gran parte del día gracias a una cartelera que promete encuentros decisivos en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. 

Martin Suarez Vargas

22/06/2026 9:39

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Foto: EFE.
Estados Unidos.

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La Copa del Mundo continúa su marcha y este lunes ofrece cuatro compromisos que podrían comenzar a definir el futuro de varias selecciones en el certamen. La acción arrancará a las 13:00 (hora de Bolivia) con el esperado duelo entre Argentina y Austria por el Grupo J. Este compromiso irá en vivo por la Red Uno de Bolivia y reduno.com.bo.

Más tarde, a las 17:00, Francia buscará acercarse a la clasificación cuando enfrente a Irak. El conjunto europeo llega como favorito, aunque los asiáticos intentarán dar la sorpresa en una de las zonas más competitivas del torneo.

La jornada seguirá a las 20:00 con el choque entre Noruega y Senegal, dos selecciones que aspiran a mantenerse en la pelea por un boleto a la siguiente ronda. Ambos equipos están obligados a sumar para fortalecer sus aspiraciones mundialistas.

El cierre del día llegará a las 23:00 con el encuentro entre Jordania y Argelia, correspondiente al Grupo J. Será el último capítulo de una cartelera ideal para disfrutar del feriado frente al televisor y no perder detalle de una Copa del Mundo que entra en una etapa cada vez más apasionante.

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