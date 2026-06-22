Canobbio y Araújo hablan con la Red Uno tras empatar con Cabo Verde: "levantar cabeza"

Tras el empate 2-2 frente a Cabo Verde, los jugadores de la selección de Uruguay, Agustín Canobbio y Ronald Araújo, expresaron su autocrítica y pidieron reacción inmediata del equipo de cara al próximo compromiso en la Copa del Mundo.

En declaraciones a Red Uno, Araújo valoró el esfuerzo del equipo, aunque reconoció la necesidad de mejorar rápidamente el rendimiento.

“Feliz por el gol, pero hay que confiar en esta banda. Es difícil después de un resultado así. Ahora tenemos que cambiar rápido el chip, ser solidarios y dar el máximo. Todo depende de nosotros, hay que levantar cabeza”, señaló.

Por su parte, Canobbio fue más enfático en la autocrítica y remarcó los errores que le costaron puntos a la Celeste.

“Hay que tratar de no volver a cometer errores porque esta Copa es muy complicada. Ya sabíamos lo que era. Hay que levantar cabeza, nos faltó solo un gol más”, afirmó el atacante.

Uruguay llega a este tramo del torneo con presión tras empatar en sus dos primeras presentaciones, por lo que el duelo ante España aparece como decisivo para sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase.

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