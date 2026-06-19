Ni área de aficionados ni pantalla gigante para el Turquía - Paraguay de este sábado: las autoridades turcas han prohibido la retransmisión del partido al aire libre para no perjudicar a los estudiantes que estén de exámenes, justifican.

En una circular enviada a los gobernadores de las 81 provincias del país, el Ministerio del Interior ordena no retransmitir el segundo partido de Turquía en este Mundial para "no distraer el estudio de los candidatos en exámenes universitarios".

El partido está programado el sábado, a las 6h00 locales (3h00 GMT) y 23:00 hora de Bolivia.

El primer partido, disputado el 14 de junio a las 7h00 locales, fue seguido de forma multitudinaria en parques o anfiteatros llenos.

Un fervor que no llevó a su equipo a la victoria, ya que la selección turca perdió 0-2 contra Australia en su regreso a un Mundial 24 años después de su última participación.

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