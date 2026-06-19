¡Histórico! México es el primer clasificado a la siguiente fase del Mundial 2026

La selección de México dio un paso importantísimo en el Mundial 2026 asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, tras vencer por 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A. Con la victoria, el equipo de Javier Aguirre llegó a seis puntos y se volvió inalcanzable en la zona.

El único tanto del encuentro llegó al inicio del segundo tiempo, a los 50 minutos, luego de una jugada desafortunada en el área surcoreana. Un centro generó una confusión entre el arquero Seunggyu Kim y el defensor Gihyuk Lee, situación que fue aprovechada por Luis Romo, quien empujó el balón al fondo de las redes y decretar el triunfo con aquel solitario gol.

Antes del tanto, México ya había mostrado iniciativa en el estadio Guadalajara. Con remates de Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez, además de un cabezazo de Julián Quiñones, el conjunto local fue el que más propuso, aunque sin precisión en la definición. La falta de gol en el primer tiempo provocó el descontento del público.

En la segunda mitad, el tanto le dio tranquilidad al “Tri”, que manejó mejor el ritmo del partido y generó nuevas ocasiones para ampliar la ventaja. Raúl Jiménez y Obed Vargas estuvieron cerca del segundo gol, pero el portero surcoreano evitó una diferencia mayor con intervenciones clave.

Corea del Sur reaccionó en los minutos finales y rozó el empate. Guesung Cho tuvo dos opciones claras dentro del área, pero apareció Raúl Rangel con una doble atajada decisiva para mantener el cero en el arco mexicano.

Con este resultado, México lidera el Grupo A con puntaje perfecto y se convirtió en el primer equipo en asegurar su clasificación a la fase eliminatoria del torneo. Corea del Sur se mantiene con tres unidades, mientras que República Checa y Sudáfrica suman un punto cada uno.

La última jornada del grupo se disputará el 24 de junio, donde México enfrentará a República Checa en el estadio Azteca y Corea del Sur se medirá ante Sudáfrica en el estadio Monterrey.

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