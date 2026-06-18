Neuer, portero de Alemania: “Pienso que podemos ser campeones; si no, no estaría aquí”

Manuel Neuer, portero de Alemania y del Bayern Múnich, remarcó este jueves que “claro” que piensa que su selección puede ser campeona del Mundial 2026, porque, “si no, no estaría aquí”, y asumió que, “en principio”, este será su último gran torneo con su conjunto nacional, tras volver después de retirarse al final de la Eurocopa 2024.





“Claro que pienso que esta selección puede ser campeona. Si no, no estaría aquí. Para mí es un regalo absoluto poder estar otra vez. Sería algo muy especial ser campeón del mundo por segunda vez. Si no viera la posibilidad de que este equipo pueda lograrlo, no estaría sentado aquí”, expresó en rueda de prensa en el campo base en Winston Sallem, en Estados Unidos.





Neuer disputa su quinto y último Mundial.

“Para mí, en principio, está claro que este es mi último torneo. No tengo previsto volver dentro de dos años para estar bajo palos en una Eurocopa. Pero tampoco quiero ocuparme ahora de ello. En los últimos días ha sido la primera vez que me he planteado que podrían ser mis últimos partidos con Alemania”, contestó.





“Sin embargo, tampoco lo tuve en mente durante la Eurocopa. Por eso, tras la eliminación contra España (en los cuartos de final en la prórroga) no hubo inmediatamente ninguna declaración en ese sentido. Miro hacia adelante, disfruto todos los partidos y no pienso en una despedida”, apuntó.





Para llegar a los 40 años a un Mundial, Neuer reveló que es “importante el sueño, la alimentación y cómo uno se comporta”.





“Hay que estar en el pico de forma cada tres o cuatro días y hacer todo lo necesario para ello. Creo que, gracias a la experiencia que tengo con mi cuerpo y con la recuperación, sé siempre lo que tengo que hacer”, dijo.





Neuer ha vuelto a la selección tras anunciar el fin de su ciclo en el equipo nacional después de la Eurocopa. “Es cierto que me retiré en 2024 por una buena razón. Jugamos una gran Eurocopa en casa. Para mí fue la decisión correcta. Creo que, incluso con el desenlace amargo con la selección, en casa me sentí bien con esa decisión”, valoró.





“También pienso que esos dos años habrían supuesto una carga demasiado grande para mí. También desde el punto de vista deportivo, teniendo en cuenta lo que todavía nos jugamos con el Bayern Múnich, porque hemos estado en las tres competiciones hasta el final. Además, el año pasado tuve también el Mundial de Clubes con el Bayern”, añadió.





“En febrero o marzo estuve tocado, tuve algunos problemas físicos, con lo que primero quería recuperar el ritmo, volver a jugar y ofrecer rendimiento. También estuvo en contacto con el seleccionador. Hablamos sobre cómo me sentía, si entrenaba con regularidad, si tenía que hacer descansos o si estaba en condiciones de disputar y rendir un torneo completo”, explicó.





“Fue como en 2014, cuando también llegué tocado antes del torneo, pero ahora tuve mucho más tiempo para prepararme para estar bajo palos en el primer partido y, con suerte, que no pase nada más y pueda jugar todo el torneo”, agregó el guardameta, que no sabe fijar un momento concreto en que decidió que retornaría a la selección nacional.





Sus compañeros hablan siempre del aura de Neuer.

“Para mí también tiene que ver con la presencia. Creo que, en lo que respecta a nuestra defensa o a mis compañeros, cuando estás en el campo se trata de transmitirles una buena sensación y confianza. Es transmitir a los compañeros, sin necesidad de decirlo, que ‘hay alguien ahí detrás en quién puedo confiar’. Intento transmitir siempre esa energía positiva. Quizá sea eso”, dijo.





También habló de sus dos centrales titulares, Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck.

“Ambos han hecho una temporada excelente. A ‘Jona’ lo he tenido delante de mí toda la temporada en el Bayern. Le dije ‘qué campaña top has hecho’. En su primer año en el Bayern es algo muy especial hacer una temporada así”, destacó.





“Yo no tuve esa suerte en mi primera temporada en el Bayern, porque lamentablemente nos quedamos sin títulos. Pero los dos, tanto en el Dortmund como en el Bayern, han demostrado de lo que son capaces. Me siento muy cómodo con ellos”, resaltó.





Alemania puede lograr la clasificación ya este sábado si vence a Costa de Marfil. “Claro que es nuestro objetivo. Lo tenemos todo en nuestras manos. Hemos tenido un muy buen comienzo y no queremos mirar tan atrás de cómo fueron los torneos anteriores. El equipo mira al siguiente paso, que se llama Costa de Marfil”, advirtió.





“Nos enfrentaremos a un equipo muy fuerte, pero estamos muy bien preparados. Sabemos lo que nos espera y ellos también saben lo que les espera. Sería algo muy especial para nosotros estar ya clasificados después del segundo partido, pasar a la ronda eliminatoria y quizá entonces poder mirar un poco más hacia adelante”, añadió.





Los jugadores de Alemania financiarán el traslado de 600 aficionados al estadio Metlife para el encuentro contra Ecuador del 25 de junio.





“Yo no participé en la idea, pero he oído hablar de ella. Es una buena acción. Queremos llevarnos a los aficionados con nosotros. Naturalmente, se puede discutir si es el número correcto, pero creo que había que fijar alguna cifra. Es un gran gesto por nuestra parte, porque también es importante para nosotros recibir ese apoyo aquí, en los tres países, durante el torneo. Además, creo que es un torneo muy caro para los aficionados que quieren apoyarnos y estar presentes”, declaró.





Y dirigió unas palabras a los aficionados hispanoamericanos que apoyan a Alemania en el Mundial: “Para nosotros es algo muy especial. Especialmente cuando el apoyo viene de otras naciones. Creo que es importante para nosotros no tener solo a los aficionados alemanes detrás, sino también contar con seguidores de todo el mundo que nos apoyan y nos dan respaldo en todas partes”. EFE



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