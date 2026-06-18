El Mundial continúa regalando momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha. Esta vez, la emoción llegó desde una transmisión japonesa que captó toda la pasión de un país tras el agónico empate de Japón frente a Países Bajos.

El momento se produjo en los minutos finales del encuentro, cuando Nakamura conectó un certero cabezazo que terminó en el fondo de la red. El guardameta neerlandés nada pudo hacer para evitar el gol que desató la euforia de millones de aficionados japoneses.

Durante la narración, el relator rompió en un grito cargado de emoción al ver cómo su selección rescataba un valioso empate. A su lado se encontraba el exfutbolista y figura de Japón, Keisuke Honda, quien también celebró de manera efusiva el tanto, levantándose de su asiento y gritando a todo pulmón.

El partido tuvo una alta dosis de dramatismo. Japón comenzó perdiendo, logró igualar el marcador y luego volvió a quedar en desventaja cuando Países Bajos recuperó la ventaja. Sin embargo, la perseverancia del conjunto asiático tuvo recompensa en el tramo final gracias al gol de Nakamura.

Las imágenes de la transmisión rápidamente recorrieron las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video destacando la pasión y el sentimiento con el que narrador y comentarista vivieron el empate de su selección en una de las escenas más emotivas que ha dejado la Copa del Mundo.

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