[VIDEO] Así entrena Países Bajos en el Mundial: Red Uno estuvo en las prácticas

El enviado especial de Red Uno, Alejandro López, informó desde Kansas City sobre la preparación de la selección de Países Bajos, que se alista para su segundo compromiso en el Mundial.

Según el reporte, el combinado europeo trabajó al mediodía con el objetivo de adaptarse a las condiciones de calor de la ciudad, considerando que el partido está programado para disputarse a las 13:00 horas de este sábado.

Red Uno tuvo acceso al entrenamiento del equipo neerlandés, aunque posteriormente, por disposiciones del cuerpo técnico, los medios de comunicación tuvieron que abandonar las instalaciones del centro de entrenamiento en Kansas.

El complejo donde trabaja Países Bajos cuenta con cinco canchas de entrenamiento y un área exclusiva de parqueo, una infraestructura que, según el periodista, destaca por su nivel y organización.

De esta manera, Red Uno estuvo presente en la cobertura de los trabajos del conjunto europeo, que disputará su próximo partido del Mundial este sábado a las 13:00 horas en Kansas ante Suecia.

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