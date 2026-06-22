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Mundial 2026

Mbappé elogia a Messi: "Es el mejor del Mundo"

El delantero francés destacó al capitán argentino como el mejor jugador del planeta junto a Cristiano Ronaldo, en la previa de su partido número 100 con la selección de Francia en el Mundial 2026. 

Martin Suarez Vargas

21/06/2026 20:52

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Kylian Mbappé de la selección de Francia y Lionel Messi de la selección de Argentina. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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El atacante de la selección francesa, Kylian Mbappé, volvió a llenar de elogios a Lionel Messi a horas de alcanzar un hito histórico con los “Bleus”: su partido número 100 con la camiseta nacional en el Mundial 2026.

Mbappé fue contundente al referirse al capitán argentino y lo ubicó en la cima del fútbol mundial junto a Cristiano Ronaldo.

“Es Messi, siempre marca. Para mí, él es el mejor del mundo con Cristiano”, afirmó el delantero, destacando la calidad del rosarino a lo largo de más de 15 años de carrera al máximo nivel.

El francés también evitó entrar en comparaciones personales y dejó en claro su enfoque competitivo. Señaló que su objetivo principal es ayudar a su selección a ganar el torneo, más allá de los récords individuales que pueda perseguir en la Copa del Mundo.

Además, Mbappé reconoció que su rol en el equipo depende del funcionamiento colectivo y que puede adaptarse a distintas posiciones en el ataque, ya sea por derecha, izquierda o como centrodelantero, según las necesidades del partido.

Finalmente, el atacante del Real Madrid resaltó la continuidad del proyecto de Francia y la importancia del grupo de cara al torneo, aunque insistió en que el Mundial es impredecible y que el objetivo central sigue siendo claro: luchar por el título.

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