Sin milagro posible: Ya hay eliminados en la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 ya tiene a sus primeras selecciones eliminadas. Cuando aún se disputa la segunda fecha de la fase de grupos, Haití, Turquía y Túnez quedaron matemáticamente sin posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

El caso de Haití se confirmó tras las derrotas sufridas ante Escocia (1-0) y Brasil (3-0) en el Grupo C. Aunque todavía debe disputar su último compromiso frente a Marruecos, el combinado caribeño ya no tiene opciones de alcanzar uno de los cupos disponibles debido a los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

Una situación similar atraviesa Turquía en el Grupo D. El conjunto turco cayó en sus dos primeras presentaciones, primero frente a Australia por 2-0 y posteriormente ante Paraguay por 1-0. Incluso una victoria en la última jornada no sería suficiente para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Por su parte, Túnez también se despidió prematuramente del torneo. Los africanos comenzaron su participación con una dura derrota por 5-1 ante Suecia y luego volvieron a caer, esta vez por 4-0 frente a Japón. El mal inicio provocó además la salida de su entrenador antes del segundo encuentro del certamen.

De esta manera, Haití, Turquía y Túnez se convierten en las primeras selecciones que se quedan sin opciones de avanzar en la Copa del Mundo 2026, un torneo que por primera vez cuenta con 48 participantes y que amplió el número de equipos clasificados a la fase eliminatoria.

Selecciones eliminadas del Mundial 2026

Haití (Grupo C)

Turquía (Grupo D)

Túnez (Grupo F)

Mira la programación en Red Uno Play