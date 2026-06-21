¿Quién será el campeón? El "Vidente del Mundial" anticipa la eliminación de una de las selecciones favoritas

Michel Bruno, el hombre brasileño conocido como el “Vidente del Mundial”, volvió a generar debate con sus predicciones sobre el Mundial 2026 que está en pleno desarrollo en Estados Unidos, México y Canadá.

El llamado “vidente”, que ganó notoriedad tras afirmar haber anticipado a los campeones de 2010, 2014 y 2018, mantiene su apuesta por Portugal como posible campeón del mundo, con Cristiano Ronaldo como figura central del proyecto luso.

En declaraciones recientes, Bruno aseguró que su predicción no es nueva. “Desde 2022 he venido diciendo que Portugal será campeón del mundo”, insistió.

Entre sus principales proyecciones también aparecen selecciones como Francia, España, Inglaterra, Argentina y Brasil como candidatos a llegar lejos, aunque no necesariamente a la final.

Sobre Brasil, volvió a advertir una posible dependencia táctica en torno a Neymar, señalando que “no está al 100% para este Mundial” y que una estructura excesivamente centrada en él podría repetir errores de ediciones anteriores.

En el caso de Argentina, vigente campeón del mundo, Bruno mantiene su pronóstico de una posible eliminación en cuartos de final, aunque aclara que el desarrollo del cuadro y los cruces será determinante.

Sus declaraciones han reavivado el debate sobre la credibilidad de sus “predicciones” y el impacto mediático que generan en plena competencia.

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