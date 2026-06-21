El gesto de Japón que hizo estallar de aplausos a todo Monterrey

La selección de Japón volvió a dar una muestra de su calidad, no solo futbolística sino también humana, tras su contundente victoria sobre Túnez en la Copa del Mundo 2026.

Luego de ofrecer una exhibición en el terreno de juego, los jugadores japoneses mantuvieron una tradición que los ha convertido en un ejemplo para el deporte mundial: dejaron el vestuario completamente limpio y ordenado antes de abandonar el estadio.

Además, escribieron un mensaje de agradecimiento dirigido a la ciudad de Monterrey y a los aficionados mexicanos por el cálido recibimiento que recibieron durante su estadía.

El gesto no terminó ahí. Antes de retirarse, el entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, se acercó a las tribunas para agradecer el apoyo de los hinchas. Con una sonrisa, formó corazones con sus manos y dedicó unas palabras que rápidamente se hicieron virales.

“Espero que nos sigan apoyando… salvo que algún día nos enfrentemos a México. En ese caso, lo entendería”, expresó el estratega japonés, desatando la ovación de los presentes.

La actitud de la delegación nipona volvió a ser destacada en redes sociales y medios internacionales, donde miles de aficionados resaltaron la humildad, el respeto y la educación que caracterizan al combinado asiático.

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