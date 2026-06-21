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Mundial 2026

No hagas planes: estos son los partidazos del Mundial para hoy domingo

España, Bélgica y Uruguay saltan al campo en una jornada que promete emociones y que puede comenzar a definir a los clasificados de los grupos G y H.

Martin Suarez Vargas

21/06/2026 10:22

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Foto: EFE.
Mundo.

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La Copa del Mundo continúa este domingo con una cartelera de cuatro partidos que promete mantener a los aficionados pegados a la pantalla. Varias selecciones favoritas buscarán sumar tres puntos clave para acercarse a los octavos de final.

La jornada comenzará a las 12:00 (hora boliviana) con el encuentro entre España y Arabia Saudita por el Grupo H. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

A las 15:00 será el turno del Grupo G, cuando Bélgica se enfrente a Irán en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados.

La acción continuará a las 18:00 con Uruguay y Cabo Verde. La Celeste intentará imponer su jerarquía ante una selección africana que busca seguir sorprendiendo en el torneo.

El cierre de la jornada estará a cargo de Nueva Zelanda y Egipto desde las 21:00. El compromiso corresponde al Grupo G y puede tener un peso importante en la definición de las posiciones.

Programación de hoy:

  • 12:00 | España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
  • 15:00 | Bélgica vs. Irán (Grupo G)
  • 18:00 | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
  • 21:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)

Mira la programación en Red Uno Play

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