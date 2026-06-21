Contundente 4-0 de España a Arabia Saudita para sumar sus primeros tres puntos

La selección de Espala logró una victoria contundente por 4-0 ante Arabia Saudí en la fase de grupos del Mundial 2026, en un partido disputado en el Atlanta Stadium donde el conjunto europeo fue claramente superior durante los 90 minutos.

El encuentro se abrió muy temprano con el gol de Lamine Yamal a los 10 minutos, tras una jugada individual que rompió el equilibrio inicial y permitió a España tomar el control del partido desde el inicio.

Arabia Saudí intentó reaccionar, pero se encontró con una selección española dominante en la posesión y con mucha intensidad en campo rival.

Antes del descanso, Mikel Oyarzabal amplió la ventaja con dos goles que encaminaron el partido de forma definitiva, aprovechando los espacios y la falta de respuesta defensiva del conjunto saudí.

En la segunda parte, España mantuvo el ritmo y volvió a golpear con el cuarto tanto, obra de Marc Cucurella tras una acción dentro del área que terminó entrando después de un rebote en la defensa rival.

El dominio español se reflejó también en las estadísticas, con un 67% de posesión y varias ocasiones claras que pudieron ampliar aún más la diferencia.

En el tramo final del encuentro, Ferran Torres marcó un gol que posteriormente fue anulado por el VAR por fuera de juego, evitando lo que pudo ser una goleada aún mayor.

Con este resultado, España suma tres puntos importantes en el grupo y refuerza su confianza en el torneo, mientras Arabia Saudí queda obligada a mejorar en sus próximos partidos si quiere mantener opciones de clasificación.

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