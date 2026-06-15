Mundial: Egipto sorprende y empata 1-1 con Bélgica

El duelo entre las selecciones de Bélgica y Egipto, por la fecha 1 del grupo G del Mundial, terminó igualado 1-1 en el estadio Seattle. Los combinados nacionales marcaron 1 gol por lado gracias a Mohamed Hany (20' 2T, en contra) y Emam Ashour (19' 1T).

El volante Kevin De Bruyne de Bélgica tuvo la chance de empatar el partido, pero el palo se lo negó en el minuto 52 del segundo tiempo.

Emam Ashour se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Egipto metió 1 gol, efectuó 17 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Nathan Ngoy se destacó por su sólida defensa. El defensa de Bélgica tuvo un buen nivel por despejar 5 pelotas peligrosas.

El técnico de Bélgica, Rudi García, propuso una formación 4-5-1 con Thibaut Courtois en el arco; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Timothy Castagne en la línea defensiva; Amadou Onana, Youri Tielemans, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne y Leandro Trossard en el medio; y Charles De Ketelaere en el ataque.

Por su parte, el equipo de Hossam Hassan salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Mostafa Shoubir bajo los tres palos; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy y Ahmed Fatouh en defensa; Mohanad Lashin, Marwan Attia, Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Emam Ashour en la mitad de cancha; y Omar Marmoush en la delantera.

El árbitro Ramon Abatti Abel fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Seattle.

En la siguiente fecha, Bélgica se enfrentará ante Irán, mientras que Egipto y Nueva Zelanda jugarán en el estadio BC Place Stadium.

Cambios en Bélgica

55' 2T - Salieron Amadou Onana por Maxim De Cuyper y Timothy Castagne por Nicolas Raskin

65' 2T - Salió Charles De Ketelaere por Romelu Lukaku

85' 2T - Salieron Jeremy Doku por Matías Fernández Pardo y Kevin De Bruyne por Hans Vanaken

Amonestados en Bélgica:

13' 1T Timothy Castagne (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 29' 2T Maxim De Cuyper (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Egipto

70' 2T - Salió Emam Ashour por Ramy Rabia

75' 2T - Salieron Mostafa Ziko por Zizo y Mohamed Salah por Hamza Abdelkarim

87' 2T - Salieron Hamdy Fathy por Ibrahim Adel y Ahmed Fatouh por Karim Hafez

Amonestados en Egipto:

12' 1T Marwan Attia (Conducta antideportiva) y 33' 1T Ahmed Fatouh (Conducta antideportiva)

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