El Mundial regala otra joya: japoneses se roban el show bailando cumbia

El Mundial de Norteamérica 2026 continúa regalando momentos que trascienden lo futbolístico. Esta vez, los protagonistas fueron un grupo de hinchas japoneses que se ganaron la simpatía de miles de aficionados al protagonizar una curiosa escena en las calles de Monterrey, México.

En la antesala del encuentro entre Japón y Túnez por el Grupo F, varios seguidores nipones fueron captados mientras bailaban y cantaban junto a músicos locales al ritmo de la cumbia "La Zorra" de La Repandilla.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios destacaron el entusiasmo de los aficionados asiáticos y la conexión que se generó entre personas de distintas culturas gracias al torneo más importante del planeta.

La escena se suma a otras postales que han llamado la atención durante la Copa del Mundo, como las tradicionales jornadas de limpieza protagonizadas por seguidores japoneses en las tribunas o las coloridas celebraciones de aficionados llegados desde diferentes rincones del mundo.

Más allá de la competencia dentro del campo de juego, el Mundial vuelve a demostrar que también es un espacio de encuentro entre culturas, donde la música, las costumbres y la pasión por el fútbol terminan uniendo a miles de personas.

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