¿Robó el reloj del árbitro? El video de Matías Galarza que causa polémica en el Mundial

Una inesperada polémica se robó la atención durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El protagonista es el mediocampista paraguayo Matías Galarza, quien fue captado por las cámaras recogiendo el reloj tecnológico del árbitro salvadoreño Iván Barton en pleno partido entre Paraguay y Turquía, correspondiente al Grupo D.

El incidente ocurrió cuando varios jugadores protagonizaban una trifulca sobre el terreno de juego. En medio del intento del colegiado por controlar la situación, el dispositivo que llevaba en la muñeca cayó al césped sin que él lo advirtiera.

Las imágenes de la transmisión oficial muestran que Galarza se acerca al lugar donde estaba el reloj, lo recoge y continúa caminando con el dispositivo en la mano. Segundos después, incluso se observa que se lo coloca en la muñeca, una acción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de la FIFA, del cuerpo arbitral ni de la selección paraguaya que confirme si se quedó con el dispositivo o lo devolvió al árbitro.

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