Llegó el día: Hoy se anuncian los ganadores semanales del Tinkazo de Red Uno

Hoy domingo se anunciará a los nuevos ganadores del Tinkazo de la Red Uno de Bolivia, la plataforma de pronósticos deportivos impulsada por la casa naranja con motivo de la Copa del Mundo 2026. Miles de participantes pusieron a prueba sus conocimientos futbolísticos durante la semana y ahora aguardan el resultado del primer sorteo.

La iniciativa permite a los aficionados realizar pronósticos de manera gratuita sobre los partidos del Mundial, acumulando puntos y opciones de acceder a distintos premios a medida que avanza el torneo.

Los nombres de los ganadores serán anunciados en el Súper Deportivo. Se han dispuesto diversos premios, entre ellos una torre de sonido MAXTRON Trendy 8" x 2 junto a una pelota oficial del Mundial para el primer lugar, un televisor MASTER-G LED de 32 pulgadas más una pelota para el segundo puesto y un microondas Kernig de 700 watts con capacidad de 20 litros acompañado de una pelota para el tercer lugar.

Asimismo, el cuarto lugar recibirá dos pelotas del Mundial, mientras que el quinto obtendrá una pelota oficial del certamen.

Los ganadores deberán responder al primer contacto realizado por la organización en un plazo de 48 horas y presentar la documentación requerida para hacer efectiva la entrega de los premios, que se realizará posteriormente en las oficinas de Red Uno de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.

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