La selección de Uruguay atraviesa un momento complicado en el Mundial 2026 tras sumar su segundo empate consecutivo en la fase de grupos. El conjunto celeste igualó 2-2 ante Cabo Verde en un partido donde tuvo la victoria parcial, pero un error defensivo terminó costándole dos puntos clave.

El compromiso fue analizado en el programa Súper Deportivo por los exmundialistas bolivianos Álvaro Peña y Milton Melgar, quienes coincidieron en que el equipo uruguayo muestra un juego “lento e impreciso”, aunque advirtieron que no se puede subestimar a la “Celeste”.

Según el análisis, Uruguay mostró control en varios pasajes del partido, pero un error del defensor Mathías Olivera permitió el gol del empate de Cabo Verde, lo que terminó condicionando el resultado final.

Los charrúas ya habían debutado con un empate 1-1 ante Arabia Saudita, por lo que acumulan dos igualdades consecutivas y llegan con presión a su último partido de la fase de grupos.

En ese cierre, Uruguay enfrentará a España, que viene de una sólida victoria 4-0 ante Arabia Saudita, en un duelo que será decisivo para definir su clasificación a la siguiente fase.

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