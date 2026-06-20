Haití se convierte en la primera selección eliminada de la Copa del Mundo

Brasil confirmó su favoritismo en el Grupo C del Mundial 2026 al imponerse con autoridad por 3-0 sobre Haití en el estadio de Filadelfia, resultado que dejó a la selección caribeña sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase y la convirtió en la primera eliminada de la Copa del Mundo.

La Canarinha dominó el encuentro de principio a fin y construyó su victoria gracias a un doblete de Matheus Cunha y un tanto de Vinícius Júnior. Con este triunfo, el conjunto brasileño se consolidó en la parte alta de la tabla y quedó bien encaminado hacia la clasificación.

Para Haití, en cambio, la derrota significó el final de su sueño mundialista. Los caribeños habían regresado a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, pero no lograron sumar puntos en sus dos primeras presentaciones. En el debut cayeron por 1-0 ante Escocia y, en la segunda fecha, fueron superados ampliamente por Brasil.

Con cero unidades en dos partidos, los dirigidos por Sébastien Migné quedaron sin opciones de avanzar incluso antes de disputar su último compromiso frente a Marruecos.

La eliminación se explica por el sistema de desempate de la FIFA. Aunque Haití pudiera vencer a Marruecos en la tercera fecha y alcanzar tres puntos, Escocia conservaría la ventaja en caso de igualdad debido al triunfo por 1-0 conseguido en el enfrentamiento directo de la primera jornada.

Como el resultado entre ambas selecciones es el primer criterio de desempate, los escoceses siempre terminarán por delante de los haitianos en la clasificación, independientemente de lo que ocurra en la última fecha.

De esta manera, Haití quedó sin posibilidades de alcanzar siquiera el tercer lugar del grupo, posición que también otorga opciones de clasificación a los dieciseisavos de final en el nuevo formato del torneo. Así, la selección caribeña se convirtió oficialmente en el primer equipo eliminado del Mundial 2026.

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