¡Todo listo! Confirman el árbitro del emocionante duelo entre Argentina y Austria por la Copa del Mundo

La FIFA confirmó la designación arbitral para el partido entre Argentina y Austria, programado para este lunes desde las 13:00 (hora de Bolivia). El egipcio Amin Mohamed será el encargado de impartir justicia en el segundo compromiso de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026.

Mohamed estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como asistentes. La terna arbitral se completará con Alejandro Hernández y Diego Sánchez en funciones complementarias dentro del equipo de jueces.

Será apenas el segundo partido mundialista en la carrera del árbitro africano. Su debut en una Copa del Mundo se produjo en esta misma edición durante el encuentro entre República Checa y Corea del Sur, que terminó con victoria checa por 2-1.

Argentina llega al compromiso tras una contundente victoria sobre Argelia en su estreno mundialista y buscará asegurar otro triunfo que la acerque a la clasificación. Austria, por su parte, intentará dar la sorpresa y ratificar las buenas sensaciones que dejó en su debut frente a Jordania.

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